حقق منتخب الإكوادور فوزاً ثميناً على نظيره الألماني بنتيجة 2-1 في ختام منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في دور الـ32 بعد واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.



وبدأت المباراة بصدمة مبكرة للإكوادور بعدما افتتح ليروي ساني التسجيل لألمانيا في الدقيقة الثانية، لكن نيلسون أنغولو أعاد اللقاء إلى نقطة البداية بهدف التعادل في الدقيقة التاسعة. وفي الشوط الثاني نجح غونزالو بلاتا في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 77، مانحاً منتخب بلاده انتصاراً تاريخياً على المانشافت.



وجاء الفوز في توقيت مثالي للإكوادور التي كانت بحاجة إلى الانتصار من أجل مواصلة مشوارها في البطولة، بينما دخلت ألمانيا المباراة بعدما ضمنت التأهل وصدارة المجموعة مسبقاً.