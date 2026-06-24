يضع مدرب المنتخب السعودي جورجيوسي دونيس اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الرأس الأخضر، السبت القادم، الساعة 3:00 صباحاً، على استاد إن آرجي هيوستن، ضمن ختام مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، إذ سيجري المدرب دونيس مناورة كروية رئيسية سيعتمد من خلالها النهج الفني المناسب، والعناصر الأساسية التي سيلعب بها المباراة الحاسمة في المونديال.



وسيواصل منتخبنا الوطني تدريباته على ملعب Q2 في مدينة أوستن، على أن تتوجه البعثة إلى مدينة هيوستن (الجمعة)، والتي ستحتضن اللقاء الأخير أمام منتخب الرأس الأخضر في دور المجموعات بكأس العالم.



ويطمح المنتخب السعودي لتحقيق انتصاره الأول على منتخب الرأس الأخضر في المواجهة المهمة التي تجمعهما للمرة الأولى على مر التاريخ، وسيقود الانتصار أحد المنتخبين للتأهل للدور الـ32 في المونديال.



انفوجرافيك



المباراة القادمة:



السبت 2026/6/27



السعودية - الرأس الأخضر



3:00 صباحاً