سجّل كأس العالم 2026 حدثاً تاريخياً نادراً، بعدما شهد مواجهة جمعت بين حارس منتخب الأوروغواي فرناندو موسليرا وحارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا، ليصبحا أول لاعبين تجاوزا سن الـ40 يلتقيان في مباراة واحدة بتاريخ البطولة العالمية.



ويُعد هذا الإنجاز محطة استثنائية في سجلات كأس العالم، إذ عكس قدرة الحارسين على الاستمرار في أعلى مستويات المنافسة رغم تقدمهما في العمر، في ظل المتطلبات البدنية والفنية الكبيرة التي تفرضها البطولة الأهم في عالم كرة القدم.



ويواصل موسليرا وفوزينيا تقديم نموذج مميز للاحترافية والانضباط، بعدما نجحا في الحفاظ على حضورهما الدولي لسنوات طويلة، ليكتبا اسميهما في تاريخ كأس العالم من بوابة رقم تاريخي غير مسبوق، يؤكد أن الخبرة والعطاء يمكن أن يواصلا صناعة الفارق حتى بعد بلوغ الـ40 عاماً.