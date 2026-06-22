في بطولة اعتادت على مفاجآت الكبار، برز منتخب الرأس الأخضر كأحد أكثر المنتخبات إثارة للإعجاب في كأس العالم 2026، بعدما نجح في الوقوف ندًا أمام أبطال العالم خلال أول مشاركة مونديالية في تاريخه.



المنتخب الأفريقي، الذي يخوض مغامرته الأولى على أكبر مسرح كروي، بدأ رحلته بتعادل سلبي ثمين أمام إسبانيا، بطلة العالم 2010، قبل أن يفرض التعادل 2-2 على الأوروغواي، صاحبة لقبين عالميين، بعدما عاد من التأخر مرتين خلال اللقاء.



وبهذه النتائج، أصبح الرأس الأخضر أحد أبرز قصص البطولة، إذ حافظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام منتخبات تملك 3 ألقاب كأس عالم مجتمعة، في إنجاز استثنائي لمنتخب يشارك للمرة الأولى في تاريخه.



ولم يقتصر تميز الرأس الأخضر على النتائج فقط، بل أظهر انضباطًا تكتيكيًا وشخصية قوية أمام منافسين يفوقونه خبرة وتاريخًا، ليكسب احترام المتابعين ويضع نفسه في دائرة المرشحين لمواصلة المفاجآت.