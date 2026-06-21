أكد النجم الدولي السابق قائد فريق الخلود هتان باهبري لـ«عكاظ» أن المنتخب السعودي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة إسبانيا، اليوم (الأحد)، ضمن مباريات الجولة الثانية في كأس العالم 2026. مبيناً أن لاعبي الأخضر سيبذلون جهداً كبيراً من أجل تحقيق الفوز على المنتخب الإسباني، ومواصلة المشوار في المونديال الحالي.



وأبدى باهبري ثقته في نجوم الأخضر لتقديم مستوى فني كبير أمام المنتخب الإسباني يؤكد مدى التطور الذي تشهده الكرة السعودية، موضحاً أن مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني صعبة، لكن ننتظر ظهوراً مشرّفاً لنجوم الأخضر، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بمشيئة الله.