تتصدر تونس قائمة أكثر المنتخبات استقبالًا للأهداف في كأس العالم 2026 بعد مرور جولتين من دور المجموعات، بعدما اهتزت شباكها 9 مرات إثر خسارتين ثقيلتين أمام السويد (5-1) واليابان (4-0).



وتشارك قطر وكوراساو في المركز الثاني ضمن القائمة ذاتها بعدما استقبل كل منهما 7 أهداف حتى الآن، حيث تلقت قطر خسارة قاسية أمام كندا بسداسية نظيفة بعد تعادلها في الجولة الأولى مع سويسرا، فيما منيت كوراساو بهزيمة كبيرة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 قبل أن تتعادل سلبيًا مع الإكوادور.



وتعكس هذه الأرقام الصعوبات الدفاعية التي واجهتها المنتخبات الثلاثة في مستهل مشوارها بالمونديال، مع تبقي جولة أخيرة قد تشهد تغييرات جديدة في هذه الإحصائية.