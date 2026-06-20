في خطوة مفاجئة، أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو انضمامه إلى نادي رافينا، الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، دون توضيح طبيعة دوره مع النادي المغمور.

وكان رونالدينيو، البالغ من العمر 46 عاماً، قد أنهى مسيرته الحافلة بالألقاب الجماعية والجوائز الفردية بعد فترة قصيرة قضاها مع فلومينينسي في عام 2015.

رونالدينيو: سأعود للرقص بالكرة

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «ألوان جديدة، نفس الابتسامة، لا أطيق الانتظار للعودة إلى الرقص بالكرة وكتابة قصة جديدة مع إغنازيو وعائلة تشيبرياني بأكملها».

وأضاف: «لطالما كانت كرة القدم مصدر سعادة بالنسبة لي، وأريد أن أنقل هذه الروح نفسها إلى رافينا».

هل يُشارك رونالدينيو مع رافينا؟

لكن نائب الرئيس الفخري لنادي رافينا أريدو برايدا أنهى الآمال بشأن إمكانية مشاركة نجم برشلونة وميلان السابق في مباريات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، قائلاً: «سيقوم رونالدينيو بحدث تسويقي معنا، لكنه لن يلعب مع رافينا في الموسم المقبل، أتمنى لو كان لا يزال قادراً على اللعب، كان دينو ظاهرة ولاعباً رائعاً».

وتابع: «لدي علاقة رائعة معه منذ أيام ميلان، لكنه لن يلعب معنا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي».