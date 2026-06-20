واصل المنتخب الوطني اليوم (الجمعة) تدريباته في مدينة أوستن، استعدادًا لمواجهة منتخب إسبانيا غداً (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم FIFA 2026.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلاها مران الاستحواذ على الكرة، ثم طُبّقت الجوانب التكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.



على صعيد متصل، واصل اللاعب عبدالرحمن الصانبي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.



ويختتم الأخضر مساء غدٍ (السبت) استعداداته لمواجهة منتخب إسبانيا بحصة تدريبية على ملعب جامعة كينيساو، على أن تكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأخيرة منها.