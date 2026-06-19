كشفت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن مصادرة وإسقاط عشرات الطائرات المسيّرة منذ انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 مطلع يونيو الجاري، في إطار إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى حماية الملاعب والجماهير المشاركة في الحدث الرياضي الأكبر عالمياً.

ووفقاً لإحصاءات نشرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تمكن مسؤولون فيدراليون بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية من رصد واعتراض عدد كبير من الطائرات المسيّرة التي حلقت داخل أو بالقرب من المناطق الجوية المحظورة فوق الملاعب المستضيفة للمباريات.

وأكّدت الوزارة أن السلطات قامت في عدة مواقع بتطبيق إجراءات وقائية معتمدة لإجبار الطائرات المسيّرة على الهبوط أو تعطيلها، بينما جرى في بعض الحالات مصادرة الطائرات بالكامل والتحقيق مع مشغليها بسبب مخالفة القيود الأمنية المفروضة خلال البطولة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية واسعة النطاق وضعتها السلطات الأمريكية بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الدول المستضيفة لكأس العالم، بهدف منع أي تهديد محتمل قد يعرّض سلامة اللاعبين أو الجماهير أو المنشآت الرياضية للخطر.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن كثيراً من مشغلي الطائرات المسيّرة قد لا يكونون على دراية بوجود مناطق حظر جوي مؤقتة حول الملاعب، إلا أن تشغيل الطائرات دون تصريح داخل هذه المناطق يعد مخالفة قد تؤدي إلى مصادرة المعدات وفرض عقوبات قانونية.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات الأمنية الجديدة التي تواجه الأحداث الرياضية الكبرى في ظل الانتشار الواسع للطائرات المسيّرة المدنية، والتي أصبحت تشكل هاجساً متزايداً للأجهزة الأمنية حول العالم.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاوف المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة خلال الفعاليات الرياضية والجماهيرية الكبرى، خاصة بعد تسجيل حوادث عدة تسببت في تعطيل مباريات أو تهديد سلامة الجماهير في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وخلال البطولات الكبرى، تفرض السلطات الأمريكية عادة مناطق حظر جوي مؤقتة فوق الملاعب ومحيطها، مع نشر أنظمة متطورة لرصد وتعقب وتعطيل الطائرات المسيّرة غير المصرح بها.

ويعد كأس العالم 2026 أكبر نسخة في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمباريات، حيث تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً، ما دفع السلطات إلى تنفيذ واحدة من أكبر الخطط الأمنية في تاريخ الأحداث الرياضية الدولية.

كما تنظر الأجهزة الأمنية إلى الطائرات المسيّرة باعتبارها أحد أبرز التحديات الأمنية الحديثة، نظراً لقدرتها على التحليق فوق التجمعات الكبرى ونقل الصور أو حمل أجسام قد تشكل خطراً على الأمن والسلامة العامة، الأمر الذي جعل مكافحتها جزءاً أساسياً من منظومة تأمين البطولات العالمية.