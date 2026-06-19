استقالت مقدمة البرامج التلفزيونية الأرجنتينية فلورنسيا بينيا من منصبها بعد أن أعلنت، عن طريق الخطأ، وفاة خورخي ميسي، والد نجم كرة القدم ليونيل ميسي.

وكانت المذيعة، البالغة من العمر 51 عاماً، قد أعلنت خبر وفاة والد ميسي البالغ من العمر 68 عاماً، أثناء حلقة من برنامج «El Show del Verano» على قناة «Luzu TV» في الأرجنتين.

وقالت فلورنسيا بينيا على الهواء: «لا أريد أن أنقل أخباراً سيئة، لكن والد ميسي قد توفي للتو».

لكن سرعان ما نفت عائلة ميسي الشائعة في بيان رسمي، قالت فيه: «تُعلم عائلة ميسي أن خورخي ميسي يمر حالياً بظرف صحي، وهو الآن تحت إشراف طبي، ويتعافى ويتحسن وضعه الصحي بشكل ملحوظ، وفي ضوء التقارير والشائعات والتكهنات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، تُعرب العائلة عن قلقها البالغ إزاء قلة الحساسية والاحترام والتكتم التي تعامل بها البعض مع مسألة عائلية خاصة للغاية، كما تود العائلة أن توضح أن المعلومات الحقيقية والدقيقة حول حالة خورخي الصحية لا يملكها سوى أفراد عائلته المقربون، لذا لا ينبغي اعتبار أي رواية أو بيان أو معلومة لا تصدر مباشرة عن العائلة وقنواتها الرسمية صحيحة أو موثوقة».

وعقب بيان عائلة ميسي، قدمت بينيا اعتذاراً في بيان خاص بها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها انفصلت عن قناة «Luzu TV»، قائلة: «أعتذر لعائلة ميسي عن اللحظة المروعة التي أتخيل أنهم يمرون بها، أشعر بخجل شديد لكوني السبب في هذا الألم».

وأضافت: «يجب أن أوضح أن هذه المعلومات الخاطئة تم تزويدي بها أثناء البث المباشر، كما جرى التحقق منها من قبل فريق إنتاج البرنامج، وقد وثقت بها، ومع ذلك، أتحمل مسؤولية كوني جزءاً من الخطأ، ولهذا السبب قررت التنحي وإنهاء مشاركتي في القناة، أعتذر مرة أخرى من صميم قلبي؛ لقد أخطأت».

وفي بيان لاحق، قالت القناة: «نأسف بشدة للحادثة التي وقعت على الهواء أثناء البرنامج. بالنسبة لقناتنا، يُعد بث المعلومات الحساسة دون التحقق المسبق منها أمراً غير مقبول، وبناءً على ذلك، قررت إدارة قناة لوزو تي في الانفصال عن جميع المسؤولين، كما قررت فلورنسيا بينيا التنحي جانباً».