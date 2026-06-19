خسر المنتخب القطري أمام نظيره الكندي بـ6 أهداف دون رد في اللقاء الذي جرى اليوم على استاد «بي سي بليس» بمدينة فانكوفر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها كندا بالشراكة مع الولايات المتحدة والمكسيك.



وسجل أهداف المنتخب الكندي كل من: جوناثان ديفيد ثلاثية في الدقائق (29) و(45+3) و(90+2)، وكايل لارين في الدقيقة (16)، وناثان صليبا في الدقيقة (64)، فيما سجل محمد مناعي هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة (75).



ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السويسري الفائز على منتخب البوسنة والهرسك (4-1) اليوم، فيما تراجع المنتخب القطري إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادله مع المنتخب السويسري في الجولة الأولى، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث.



وسيطر المنتخب الكندي على مجريات المباراة، وافتتح التسجيل عبر كايل لارين الذي تابع كرة مرتدة من الحارس محمود أبو ندى وأودعها الشباك في الدقيقة (16)، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني بعدما استغل كرة مرتدة من الدفاع وأسكنها الشباك في الدقيقة (29).



وازدادت متاعب المنتخب القطري بعد طرد همام الأمين بالبطاقة الحمراء عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إثر منعه تاجون بوكانان من الانفراد التام بالمرمى في الدقيقة



(34).



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أضاف جوناثان ديفيد الهدف الثالث بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس أبو ندى ووضعها في الشباك في الدقيقة (45+3)، لينتهي الشوط بتقدم كندا بثلاثية نظيفة.



ومع بداية الشوط الثاني، أشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية في وجه عاصم مادبو بعد تدخل ضد إسماعيل كوني في الدقيقة (51)، ليكمل المنتخب القطري المباراة بـ9 لاعبين، وهو ما استغله المنتخب الكندي بإضافة الهدف الرابع عن طريق البديل ناثان صليبا، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة (64).



وأضاف المنتخب الكندي الهدف الخامس عبر لاعب المنتخب القطري محمد مناعي، الذي حول تسديدة جاكوب شافيلبورغ بالخطأ إلى مرماه في الدقيقة (75)، قبل أن يسجل جوناثان ديفيد الهدف السادس في الدقيقة (90+2)، لتنتهي المباراة بانتصار صريح للمنتخب الكندي هو الأول له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.