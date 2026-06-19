أكد البرتغالي جواو نيفيز أن مكانة كريستيانو رونالدو التاريخية لا تمنحه أي معاملة استثنائية داخل المنتخب البرتغالي، مشددًا على أن الجميع يعملون لهدف واحد وهو خدمة المنتخب وتحقيق النتائج الإيجابية.



وقال نيفيز عقب تعادل البرتغال أمام منتخب الكونغو الديموقراطية في كأس العالم 2026: «نعلم ما فعله كريستيانو رونالدو لنا ولمنتخبنا ولعالم كرة القدم، لكن في هذه اللحظة هو ونحن نعلم أنه ليس مختلفًا، إنه مجرد لاعب آخر هنا للمساعدة»، وأضاف:«لا يختلف عن الآخرين، إنه هنا ليساهم مثلنا جميعًا».



وكان المنتخب البرتغالي قد اكتفى بالتعادل 1-1 أمام منتخب الكونغو الديموقراطية في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة K من كأس العالم 2026.