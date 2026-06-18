أثار طلب الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) لنظيره المصري بإزالة النجوم السبع الكائنة على قمصان المنتخب المصري المتوج بسبعة ألقاب كبطل للقارة الأفريقية، موجة من التساؤلات عمن له الأحقية بتزيين قمصانه بهذه النجوم في بطولة كأس العالم، ولمعرفة الكثير من متابعي الرياضة بأن عدد هذه النجوم يُمثل عدد مرات تتويج حاملها بكأس العالم، يعود التساؤل عن مدى أحقية منتخب الأوروغواي بوضعه لأربع نجوم على قمصان لاعبيه، وهو ما لاحظه ملايين المشاهدين حول العالم في مباراته أمام المنتخب السعودي في أولى جولات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، مع فوزه ببطولة كأس العالم لمرتين فقط، كان ذلك في المونديال الأول عام 1930م والذي أُقيم على أرض الأوروغواي، و في النسخة الرابعة عام 1950م على ملعب الماراكانا التاريخي أمام المستضيف المنتخب البرازيلي.



فكيف سُمح للمنتخب الأوروغواي بموافقة رسمية من الفيفا بوضع أربع نجوم على قمصان لاعبيه، ليعادل المنتخب الإيطالي ونظيره الألماني، و متفوقاً على الأرجنتين المتوجة بثلاثة ألقاب وفرنسا المتوجة بلقبين؟



وكانت الإجابة بأن منتخب الأوروغواي قد فاز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين متتاليتين عامي 1924م في باريس و1928م في أمستردام، إذ لم يكن هناك تواجد بعد لبطولة كأس العالم ولكون الفيفا شريك في تنظيم بطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية في تلك السنوات، الأمر الذي جعله يعترف بهما رسمياً كبطولات عالمية في ذلك الوقت؛ لكونها تعادل قيمة كأس العالم قبل انطلاقه، موافقاً على وضع منتخب الأوروغواي لنجمَتين إضافيتيْن على قمصان لاعبيه.