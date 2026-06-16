أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، تجديد عقد مدافعه الألماني أنطونيو روديغر لمدة موسم واحد.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي: «اتفق نادي ريال مدريد مع أنطونيو روديغر على تجديد عقده، ليبقى مرتبطاً بالنادي حتى 30 يونيو 2027».

وكتب روديغر عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «تجديد رحلتي مع ريال مدريد لحظة فخر، ولكن الأهم من ذلك كله هو التزام بتغيير الأمور نحو الأفضل مع زملائي في الفريق».

وأضاف: «نمر بمرحلة صعبة، لقد اختبرتنا النكسات، لكن هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، ربما استبعدني البعض بعد إصاباتي، لكن ذلك لم يزدني إلا إصراراً، شكراً لكم».

وختم رسالته: «كل من يعرفني يعلم أنني أعشق التحديات وأزدهر في ظلها، وعلى الرغم من أن الأمور لم تكن سهلة الموسم الماضي، إلا أن إيماني لا يزال راسخاً، نقف معاً، ونقاتل معاً، وسنتجاوز هذا معاً، الآن أكثر من أي وقت مضى».

وفشل ريال مدريد في حصد أي لقب خلال الموسمين الماضيين، إلى جانب تصاعد الأزمات داخل غرفة الملابس، ما دفع رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لإعادة الانضباط والعودة إلى منصات التتويج.