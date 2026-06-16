لم يمهل المونديال صبري لموشي سوى 90 دقيقة، إذ أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس، إقالة المدرب الفرنسي التونسي من تدريب «نسور قرطاج»، بعد الخسارة القاسية 5-1 أمام السويد في مستهل مشواره بكأس العالم 2026.



اللقاء الذي جمع المنتخبين على الأراضي الأمريكية، ضمن الجولة الأولى للمجموعة تحوّل إلى كابوس لتونس. خماسية سويدية فضحت دفاعات المنتخب وكشفت الفوارق الفنية والبدنية، لتصبح أسوأ بداية لتونس في تاريخ مشاركاتها بالمونديال.



بيان الاتحاد كان حاسماً: «النتيجة والأداء لا يليقان باسم المنتخب وطموحات الجماهير في نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً. تم إنهاء عقد السيد صبري لموشي بالتراضي، مع الشكر له على الفترة السابقة».



وسيتولى المدرب الفرنسي رينارد الإشراف على المنتخب التونسي في باقي المباريات.