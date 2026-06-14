صنع النجم المغربي إسماعيل صيباري التاريخ في مونديال 2026 بعدما أصبح أول لاعب عربي يهز شباك البرازيل في كأس العالم، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي بنيويورك، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.



وافتتح صيباري التسجيل لأسود الأطلس في الدقيقة 21، عندما تلقى تمريرة بينية من إبراهيم دياز، وانفرد بالمرمى وسدد كرة ساقطة من فوق أليسون بيكر المتقدم عن مرماه.



وهذه المواجهة هي الثالثة للبرازيل ضد منتخب عربي في المونديال، فبعد فوزها على الجزائر 1-0 في 1986 بهدف كاريكا، وعلى المغرب 3-0 في 1998 بأهداف رونالدو وريفالدو وببيتو، ينجح المغرب أخيراً بكسر عقدة «السامبا» عبر صيباري.



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