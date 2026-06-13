فرط منتخب البوسنة والهرسك بثلاث نقاط كانت في متناول اليد، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام المستضيف كندا، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «بي إم أو فيلد» بتورونتو ضمن افتتاح مشوارهما في مونديال 2026.



وتقدمت البوسنة بهدف جوفو لوكيتش، ونجحت في الحفاظ على الأفضلية 79 دقيقة بفضل صلابة وتنظيم دفاعي لافت، لكن استطاع «كايل لارين» التفوق على تلك الدفاعات عندما أدرك لمنتخب بلاده التعادل في الدقيقة 79.



وبهذه النتيجة، يحصد كل طرف نقطة واحدة، ويبقى صراع بطاقتي التأهل في المجموعة مفتوحاً منذ البداية، إذ تفوقت كندا في الاستحواذ وصناعة الفرص، بينما اعتمدت البوسنة على التحولات والكرات الثابتة.