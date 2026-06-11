تختلف الروايات حول نشأة كرة القدم، فمنهم من يقول إن الرومان كانوا أول من مارسها في القرون الوسطى، والبعض الآخر يقول إن الصينيين هم الذين اكتشفوها، لكن نشأتها الحقيقية كانت في القرن التاسع عشر وبالتحديد في 26 نوفمبر 1863 عندما أُسس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أي قبل 163 عاماً.



وأقيمت أول مباراة رسمية في 30 نوفمبر عام 1872 بين إنجلترا وأسكتلندا وأسفرت عن تعادلهما 0-0، وكان الإنجليز أول من قدم إلى العالم لعبة كرة القدم الحديثة عبر المهاجرين الذي كانوا وراء إنشاء اتحاد الدنمارك عام 1889، ليكون بذلك أول بلد خارج الجزر البريطانية يملك اتحاداً خاصاً به.



وفي مطلع القرن العشرين قام المسؤولون وعلى رأسهم الفرنسي روبير غيران والهولندي سهيرشمان بمحاولات جادة لتنظيم شؤون اللعبة، فأسسوا الاتحاد الدولي لكرة القدم في 21 مايو 1904 بحضور ممثلين عن سبع دول هي فرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد وألمانيا وإيطاليا، وغاب عن هذا الاجتماع ممثلو إنجلترا والجزر البريطانية لأنهم اعتبروا ألا حاجة لقيام مثل هذا الاتحاد، وحاول غيران إقناع البريطانيين بجدوى الانضمام إلى هذا الاتحاد لكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح.



وعرفت كرة القدم طريقها إلى الأولمبياد للمرة الأولى عام 1920 في مدينة أنتويرب البلجيكية ومنذ ذلك الحين لم تغب عن الأولمبياد، لكن الاتحاد الدولي الذي انتخب الفرنسي جول ريميه رئيساً له عام 1918 خلفاً لمواطنه غيران بدأ يفكر جدياً في تنظيم بطولة عالمية خارج إطار الدورات الأولمبية.



وفي 26 مايو 1928 شهدت مدينة أمستردام الهولندية اجتماعاً مهماً للفيفا واتُخذ قرار بتنظيم أول بطولة عالمية في عام 1930 موعداً لإقامتها، واجتمع مرة أخرى الاتحاد الدولي في إسبانيا واختار الأوروغواي لإقامة البطولة الأولى.