أعلن ليفربول الإنجليزي رحيل لاعب مصري جديد عن قلعة «أنفيلد»، بعد فترة قصيرة من مغادرة أسطورته محمد صلاح، الذي قضى 9 سنوات بقميص «الريدز» حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

كريم أحمد يغادر أكاديمية ليفربول

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إن اللاعب المصري كريم أحمد، البالغ من العمر 19 عاماً، سيغادر أكاديمية ليفربول رسمياً عقب نهاية موسم 2025-2026، إلى جانب عدد من اللاعبين.

وأضاف البيان: «يود جميع من في النادي أن يشكروا اللاعبين على جميع مساهماتهم، ويتمنوا لهم كل التوفيق في المستقبل».

رحلة طويلة داخل أكاديمية «الريدز»

وتعود رحلة الموهوب كريم أحمد إلى سنوات مبكرة داخل أكاديمية ليفربول، إذ التحق بالنادي وهو في السادسة من عمره، لينشأ داخل واحدة من أقوى مدارس كرة القدم في أوروبا.

وتدرج اللاعب عبر المراحل السنية بثبات، حتى فرض اسمه ضمن أبرز عناصر فريق تحت 18 عاماً، قبل أن يوقع أول عقد احترافي له في صيف 2025، ويصعد لاحقاً إلى فريق تحت 21 عاماً.