طمأن النجم الدنماركي كريستيان إريكسن جماهيره حول حالته الصحية، مؤكداً أنه بخير ويقضي وقته حالياً مع عائلته في المنزل.



وقال إريكسن في بيان نشره في موقع التواصل الاجتماعي «X»: «أريد أن أخبر الجميع بأنني بخير وأنا الآن في المنزل مع عائلتي. كما يمكنكم تخيله، تلقي صدمة من جهاز ICD الخاص بي أثر بشكل كبير علي وعلى عائلتي».



وأوضح اللاعب أن ما حدث «موقف مختلف عما حدث في 2021»، مشيراً إلى أن جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزراعة ICD قام بدقة بما صُمم من أجله: «حمايتي عندما احتاج إليه».



وأضاف: «أشعر بتحسن، وقد بدأت عملية التعافي بالفعل. إلى جانب شكري لدعم ومساعدة جميع اللاعبين وفريق الإسعاف الطبي في الملعب، أنا ممتن جداً أيضاً للأطباء الذين اعتنوا بي وبقلبي على مدار السنوات».



وختم تصريحه بالتأكيد على أن تركيزه الحالي منصب على التعافي وقضاء الوقت مع عائلته ولعب كرة القدم مع أطفاله.



يُذكر أن إريكسن سقط مغشياً عليه في يورو 2020 بسبب سكتة قلبية، ومنذ ذلك الحين يلعب بجهاز ICD مزروع في صدره.