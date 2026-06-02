افتتح المنتخب الوطني فجر اليوم (الثلاثاء) تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الإكوادور مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا بدأ بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بتمارين تكتيكية.



وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.



ويواصل الأخضر تدريباته في السادسة من مساء اليوم (الثلاثاء) بحصة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.



وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت مساء أمس (الإثنين) إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، قادمةً مدينة نيويورك، لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي، والتي تمتد حتى التاسع من شهر يونيو الجاري، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026™.



يذكر أن الأخضر سيخوض خلال الفترة الثانية من المعسكر والتي بدأت في أوستن مواجهتين وديتين؛ يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.



ويأتي المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.