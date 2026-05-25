تغلب فريق أرسنال على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

وكان أرسنال قد حسم لقب «البريميرليغ» بعد غياب 22 عاماً، عقب تعادل منافسه مانشستر سيتي مع بورنموث في الجولة الماضية.

أهداف المباراة

افتتح غابرييل جيسوس التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 24، ثم ضاعف نونو مادويكي تقدم «المدفعجية» بهدف ثانٍ في الدقيقة 42، قبل أن يُقلص جان فيليب ماتيتا النتيجة لصالح كريستال بالاس قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 85 نقطة في صدارة ترتيب «البريميرليغ»، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 45 نقطة في المركز الـ15، بعد تلقيه الهزيمة الـ15 هذا الموسم.