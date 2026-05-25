ضمن فريق توتنهام البقاء رسمياً في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، بعد تغلبه على ضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة على ملعب «توتنهام هوتسبير».

بالينيا يُنقذ «السبيرز»

وكانت الخسارة كفيلة بهبوط «السبيرز» إلى دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» للمرة الأولى منذ عام 1977، لكن هدف بالينيا في الدقيقة 43 بدد هذا السيناريو الكارثي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدماً بنقطتين فقط على وست هام الذي هبط رسمياً إلى الدرجة الأدنى.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 49 نقطة في المركز الـ13، بعد تلقيه الهزيمة الـ15 هذا الموسم.