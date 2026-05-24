لم يكن سعود كريري مجرد لاعب مرّ على الملاعب السعودية، بل أصبح واحداً من أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الكرة السعودية، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خلف الكواليس. ومع إعلان رحيله عن منصبه مديراً للفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي، تنتهي مرحلة إدارية ناجحة شهدت تحقيق 15 بطولة، ليواصل كريري ترسيخ اسمه كإحدى الشخصيات الرياضية التي ارتبطت بالنجاح والاحترافية والهدوء.



وُلد سعود كريري في مدينة جدة عام 1980، وبدأ مشواره الكروي لاعباً في خط الوسط، قبل أن يلفت الأنظار بقدراته الكبيرة في افتكاك الكرات وقيادة وسط الملعب بثبات وشخصية قوية. وبرز اسمه مع نادي القادسية السعودي، قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي، حيث عاش أبرز فترات مسيرته الكروية وحقق العديد من الإنجازات.



الجيل الذهبي والمسيرة الدولية



وخلال مسيرته مع الاتحاد، أصبح كريري أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي الذي حقق بطولات محلية وقارية عديدة، وكان عنصراً أساسياً في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، إضافة إلى مشاركاته المميزة في كأس العالم للأندية، إذ عُرف بروحه القتالية وقدرته الكبيرة على ضبط إيقاع اللعب داخل الملعب.



كما تألق كريري مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك في عدة بطولات كبرى، أبرزها كأس العالم 2006، إلى جانب مشاركاته في بطولات كأس آسيا، ليصبح أحد أهم لاعبي المحور في الكرة السعودية خلال تلك الحقبة.



نجاح إداري خلف الكواليس



وبعد اعتزاله كرة القدم، انتقل سعود كريري إلى العمل الإداري، ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته داخل نادي الهلال السعودي. ورغم أن الأضواء غالباً ما تتجه نحو اللاعبين داخل الملعب، فإن كريري لعب دوراً مهماً خلف الكواليس، مستفيداً من خبرته الطويلة وشخصيته الهادئة في التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية.



وخلال فترة عمله مديراً للفريق الأول لكرة القدم في الهلال، عاش النادي واحدة من أكثر مراحله نجاحاً، بعدما حقق الفريق 15 بطولة، تنوعت بين البطولات المحلية والقارية، إلى جانب مشاركات عالمية عززت من مكانة الهلال على الساحة الدولية. وكان كريري حاضراً في مختلف تلك النجاحات، بصفته حلقة وصل مهمة داخل الفريق، إذ عُرف بقربه من اللاعبين وقدرته على احتواء الضغوط والمحافظة على استقرار المجموعة.



أثر لا يُنسى



ورغم رحيله عن منصبه، يبقى اسم سعود كريري حاضراً في ذاكرة الجماهير السعودية، خصوصاً الهلالية، باعتباره نموذجاً للشخصية الرياضية التي نجحت لاعباً وإدارياً، وأحد الأسماء التي خدمت الكرة السعودية بهدوء بعيداً عن الضجيج، لكنها تركت أثراً كبيراً داخل الملعب وخارجه.