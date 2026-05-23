أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول جورجيوس دونيس قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام خلال الفترة من 25 مايو حتى 10 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026™️.



وضمّت القائمة 30 لاعباً، هم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالقدوس عطية، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبوالشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبوالشامات، فراس البريكان، عبدالله آل سالم، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء يوم الإثنين 25 مايو الجاري، لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة نيويورك، التي ستمتد حتى الـ31 من الشهر الجاري، وتتخللها مباراة ودية يوم السبت 30 مايو أمام منتخب الإكوادور على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.



في حين ستغادر بعثة الأخضر في الأول من شهر يونيو المقبل، إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد التي ستمتد حتى الـ9 من شهر ذاته، وسيتخللها مباراتان وديتان تجمع الأولى الأخضر بمنتخب بورتوريكو يوم الجمعة الـ5 من شهر يونيو على ملعب Q2 في مدينة أوستن، في حين يلاقي الأخضر في المباراة الثانية منتخب السنغال يوم الثلاثاء الـ9 من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، وسيدخل المنتخب الوطني في الـ10 من شهر يونيو المقبل مرحلة البطولة، إذ ستتخذ بعثة المنتخب الوطني من مدينة أوستن مقراً رئيسياً لها خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA 2026™️.



يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™️، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.