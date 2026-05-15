كشف رئيس نادي الخلود الأمريكي «بين هامبورغ» أنه تلقى الكثير من الشكاوى والاستفسارات حول تحديد مواعيد السفارة الأمريكية للراغبين في حضور مباريات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، جاء ذلك بمنشور له في موقعه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «x» قال فيها: «وصلتني شكاوى كثيرة من السعوديين الراغبين بالحضور لكأس العالم القادم في الولايات المتحدة ولكن لا توجد أي مواعيد متوفرة لحضور مقابلة السفارة». وأضاف: «الجمهور السعودي استضافني بكل حفاوة في السعودية، لذلك سألت بعض الأصدقاء بالسفارة عن حلول لهذه الإشكالية فأجابوني بالتالي.. أي سعودي اشترى تذاكر لكأس العالم كل ما عليه فعله التقديم على تأشيرة B1/B2 ثم طلب موعد طارئ عبر الموقع الإلكتروني للسفارة وبذلك بإمكانه حضور كأس العالم».