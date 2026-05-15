أوضح مدرب نادي النصر جيسوس أن الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم، سواء من المدافعين أو من المهاجمين، ولا يجب التوقف عندها، في إشارة إلى أحداث الديربي، الذي جمع النصر بغريمه الهلال وانتهى بالتعادل الإيجابي. وقال: «تركيزنا منصب حاليًا على المباراتين القادمتين، واللاعبون اجتهدوا طوال الموسم، ونحن جاهزون للفرصتين؛ مباراة الآسيوية غدا، والمباراة التالية في الدوري، لكن في النهاية كل الفرق تملك لاعبين مميزين، والكلام لا يُحسم شيئًا، كل شيء سيُحسم داخل أرض الملعب».



وأشار إلى أهمية مواجهة نظيره أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2، وطموح الفريق في التتويج باللقب. وقال: «نحن جاهزون للتحديات والصعوبات، وسنواجه فريقًا عنيدًا يتمتع بلياقة عالية، لكننا نؤمن كثيرًا بإمكاناتنا ونتطلع للفوز». وأضاف جيسوس في المؤتمر الصحفي: «لا أنا ولا أي فريق سعودي حقق هذا اللقب، ونتمنى استغلال الفرصة وإسعاد الجماهير السعودية بهذا المنجر».



من جانبه كشف لاعب النصر جواو فيليكس جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام «غامبا أوساكا» الياباني، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون صعوبة المباراة ويتطلعون للتتويج وإهداء الجماهير لقبين، هذا الموسم.



وقال فيليكس في المؤتمر الصحفي: «كلنا كلاعبين نعلم مدى صعوبة المباراة ونحن جاهزون لمواجهة فريق مجتهد في وسط الملعب، وعملنا كثيراً منذ بداية الموسم للوصول إلى هذه المرحلة ونتمنى الفوز في المباراتين القادمتين وإهداء الكأسين لجماهيرنا الوفية»، وأضاف: «نحن كلاعبين نطالب الجماهير بالدعم كما عوّدونا دائماً، ونتمنى حضورهم غداً لنتمكن من التتويج باللقب».



وعن تقييم موسمه بالأرقام والأهداف مقارنة بتحقيق البطولات قال فيليكس: «الجميع يقيّم الموسم بالألقاب، لكن ما نقدمه هو ثمرة عمل جماعي، ونتمنى الفوز بالمباراتين وجنْي ثمار هذا العمل».



وحول المشهد الذي ظهر فيه جواو ممسكاً رأسه بعد التعادل أمام الهلال علق قائلاً: «حين ظهرت الصورة وأنا أمسك رأسي لم يكن ذلك حزناً بل كانت صدمة بالنسبة لي؛ لأننا كنا نستعد للاحتفال بالدوري، ولكن ما زالت لدينا فرصة للتتويج باللقبين».