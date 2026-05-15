أوضح المدير الفني لفريق ضمك «فابيو كاريلي»، ‏️خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر النادي قبل مواجهة الفيحاء مساء اليوم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة في الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، أنه تبقى للفريق مباراتان فقط، ومواجهة اليوم مصيرية، ويجب أن يدخل اللاعبون بكامل تركيزهم لتقديم أداء إيجابي وتحقيق الفوز. وقال، نعمل بكل قوة منذ تسلمنا المهمة، حيث كان الفريق يملك 12 نقطة ونجحنا في تحسين الوضع، ولا خيار أمامنا للبقاء سواء تحقيق نتيجة إيجابية داخل الملعب. وأضاف، يجب أن نلعب بتوازن بين الدفاع والوسط والهجوم في المباراة، حيث إن الفيحاء فريق يقوده مدرب خبير، وعلينا اختيار توقيت الهجوم والدفاع جيداً، وننتظر قرار الجهاز الطبي بشأن مشاركة ميتيه.