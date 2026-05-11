تغلب الأهلي على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة، مواصلاً نتائجه الإيجابية في المسابقة، فيما تجمد رصيد التعاون عند 52 نقطة، ليتساوى بذلك مع نادي الاتحاد في النقاط.



وأسهمت نتيجة المباراة في إنعاش آمال الاتحاد والاتفاق في المنافسة على المقاعد المؤهلة للمشاركات الآسيوية، سواء في دوري أبطال آسيا للنخبة أو بطولة دوري أبطال آسيا 2، مع اقتراب منافسات الدوري من مراحلها الحاسمة.



وشهدت المباراة تنافساً قوياً بين الفريقين، وسط حضور جماهيري لافت، في ظل أهمية النقاط لكلا الجانبين في سباق المراكز المتقدمة بالدوري.