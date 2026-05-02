واصل الهلال تقديم عروضه القوية في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مهماً خارج أرضه على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة 31، في مرحلة حاسمة من عمر المسابقة التي تزداد فيها الضغوط مع اقتراب خط النهاية.



ودخل الهلال المواجهة بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في حسمها مبكراً، وهو ما تحقق بالفعل عندما افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل عند الدقيقة 9، مستفيداً من بداية قوية فرض خلالها الضيوف سيطرتهم على مجريات اللعب، سواء من حيث الاستحواذ أو خلق الفرص.



ورغم محاولات الحزم للعودة إلى أجواء المباراة، إلا أن التنظيم الدفاعي للهلال وحضوره الذهني حالا دون تشكيل خطورة حقيقية على مرماه، ليبقى التقدم الهلالي قائماً حتى الدقائق الأخيرة، إذ نجح البرازيلي ماركوس ليوناردو في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 82، مستغلاً تراجع أصحاب الأرض مع مرور الوقت.



وفي الوقت بدل الضائع، أكد الهلال تفوقه بشكل كامل، بعدما أضاف البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة (90+3)، ليختتم ثلاثية مستحقة تعكس أفضلية الفريق طوال فترات اللقاء.



وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، ليواصل مطاردة المتصدر النصر، مقلصاً الفارق إلى خمس نقاط قبل أربع جولات فقط من نهاية الموسم، ما يبقي المنافسة على اللقب مفتوحة حتى الجولات الأخيرة، فيما تلقى الحزم الخسارة الـ13 وتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز التاسع.