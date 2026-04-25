عاد النجم السعودي فراس البريكان ليعزف لحن الحسم في واحدة من أكثر اللحظات توتراً، بعدما سجل هدف التقدم لصالح النادي الأهلي أمام ماتشيدا زيليفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مانحاً «الراقي» أفضلية ثمينة في توقيت لا يقبل الخطأ.



وجاء هدف البريكان مع الدقيقة 96، مع انطلاقة الشوطين الإضافيين، بعد مواجهة معقدة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، ليكسر «العازف» الجمود بهدف ثمين، رغم النقص العددي الذي عانى منه فريقه منذ الدقيقة 68 عقب طرد زكريا هوساوي.



ولم يكن الهدف مجرد تقدم عابر، بل حمل قيمة مضاعفة نظراً لظروف المباراة، إذ أظهر البريكان شخصية المهاجم الحاسم، القادر على اقتناص الفرص في أصعب السيناريوهات، خصوصاً أمام منافس ياباني استغل التفوق العددي لفترات طويلة.



ويواصل البريكان تأكيد علاقته الخاصة بالمواجهات أمام الكرة اليابانية، بعدما أعاد إلى الأذهان هدفه الشهير مع منتخب السعودية أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2022، حين منح «الأخضر» انتصاراً ثميناً في جدة.



وبهذا الحضور المتكرر في المواعيد الكبرى، يرسخ البريكان صورته كمهاجم يعرف كيف يظهر في اللحظة المناسبة، ليكتب فصلاً جديداً من التألق بقميص الأهلي، ويقود فريقه خطوة جديدة نحو منصة التتويج القاري.