دوّن النادي الأهلي إنجازاً جديداً في سجل الكرة السعودية، بعدما قاد الوطن نحو اللقب الآسيوي الثامن، بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً حضوره القاري القوي واستمراريته في منصات التتويج.



وبهذا الإنجاز، رفعت الأندية السعودية رصيدها إلى 8 ألقاب في البطولة القارية وفق التصنيف الجديد، جاءت بواقع 4 ألقاب للهلال، ولقبين للاتحاد، ولقبين للأهلي، الذي بات ثالث فريق سعودي يحقق اللقب، لكنه الوحيد الذي نجح في التتويج به في نسختين متتاليتين في نسخته الحديثة.



ويأتي هذا التتويج امتداداً لمسيرة مميزة للأندية السعودية في البطولة، التي خاضت خلالها 16 نهائياً، حققت الفوز في 8 منها، مقابل 8 مرات وصافة، ما يعكس الحضور التنافسي القوي للمملكة على الساحة الآسيوية.



وواصل الأهلي تأكيد تفوقه بعد فوزه على ماتشيدا زيليفيا الياباني في النهائي، ليعزز مكانته بين كبار القارة، ويمنح جماهيره إنجازاً تاريخياً جديداً يُضاف إلى سجل «قلعة الكؤوس».