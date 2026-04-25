أعاد مدافع الأهلي زكريا هوساوي للأذهان المشهد الشهير للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، بعدما حصل على بطاقة حمراء إثر تدخل بـ«نطحة» في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا، عندما وجّه زيدان «نطحة» شهيرة للمدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي بعد احتكاك لفظي.



وتشابهت اللقطتان في التوقيت والضغط الكبير، فزيدان ارتكب فعلته في نهائي كأس العالم 2006 أمام منتخب إيطاليا، عندما نطح ماركو ماتيراتزي، ليغادر الملعب في آخر ظهور دولي له، ويترك منتخب فرنسا يكمل اللقاء منقوصاً قبل أن يخسر اللقب بركلات الترجيح.



وبالسيناريو نفسه جاء طرد زكريا في توقيت حساس، ليضع الأهلي تحت ضغط كبير في مواجهة ماتشيدا زيليفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة،والذي كسبه بنتيجة هدف دون رد،محافظاً على لقبه القاري للمرة الثانية، ليُعيد«زكريا»التأكيد على أن فقدان السيطرة في النهائيات قد يغيّر مصير البطولات، بعد أن قام بـ«نطح» مهاجم فريق ماتشيدا الأسترالي تيتي ينجي في الدقيقة 68.