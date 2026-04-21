تحدّث النجم الأهلاوي جالينو عن كواليس هدفه اللافت خلال مباراة نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام فريق فيسيل الياباني، كاشفاً موقفاً طريفاً سبق لحظة التسجيل، ومؤكداً أن قراره بالتسديد لم يكن مخططًا له مسبقاً.



وأوضح جالينو في تصريحاته: «لم أكن أنوي التسديد في تلك اللقطة، لكنني سمعت الأصوات من حولي من كل مكان تردد شوووت، فتحمست وسددت».



وأشار جالينو إلى أن تفاعل الجماهير كان له تأثير مباشر على قراره داخل أرضية الملعب، مبيناً أن تلك اللحظات تعكس العلاقة الكبيرة بين اللاعبين والجماهير، خصوصاً في المباريات الحماسية التي تلعب فيها المدرجات دوراً مهماً في تحفيز اللاعبين.



وجاء هدف جالينو ليجسد تلك اللحظة العفوية، إذ استغل الفرصة وسدد الكرة بثقة لتسكن الشباك، وسط فرحة جماهيرية كبيرة، لتتحول هتافات «شوووت» إلى واقع ملموس داخل الملعب.



ويؤكد هذا الهدف أهمية الحضور الجماهيري وتأثيره النفسي، إذ لا يقتصر دور المشجعين على الدعم فقط، بل قد يمتد ليصنع الفارق في قرارات حاسمة داخل المباراة.