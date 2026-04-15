تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام مواطنه برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس (الثلاثاء) على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو» ضمن منافسات إياب ربع النهائي.

وكان أتلتيكو مدريد قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدفين دون رد، ليتأهل متفوقاً 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أهداف المباراة

دخل برشلونة اللقاء ضاغطاً وافتتح التسجيل بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية عن طريق لامين يامال، ثم أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وأفسد النيجيري أديمولا لوكمان «ريمونتادا» برشلونة، بتسجيله هدفاً لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 31.

طرد يُعقد مهمة برشلونة

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مدافع برشلونة إريك غارسيا في الدقيقة 79، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب عرقلته المهاجم ألكسندر سورلوث ومنعه من الانفراد بالمرمى.