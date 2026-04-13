أكد مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة الإماراتي، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز والتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل ضمن مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



وأوضح كونسيساو في المؤتمر الصحفي أن الاتحاد يدخل اللقاء برغبة قوية في الانتصار، مع تركيز كامل على المواجهة القادمة، قائلاً إن الجهاز الفني يعمل على تجهيز الفريق ذهنياً وفنياً دون الالتفات إلى ما هو أبعد من المباراة الحالية.



وكشف كونسيساو تحديات واجهت الفريق أخيراً، مبيناً أنهم طالبوا بتدعيم خط الوسط خلال معسكر دبي تحسباً للإصابات، وهو ما حدث بالفعل بإصابة اللاعب دومبيا، إلى جانب رحيل نغولو كانتي، مؤكداً أن بعض الأندية المنافسة في البطولة تمتلك خيارات أوسع.



وأضاف: «المباراة ستكون صعبة بين الفريقين، وقد استعددنا لها بشكل جيد، ونسعى لإسعاد جماهيرنا التي لم تبخل علينا بالدعم في الفترة الماضية»، مؤكداً أن المواجهة لن تكون سهلة وتتطلب تركيزاً عالياً طوال مجرياتها.