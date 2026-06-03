بعد ساعات من انتهاء موسم الحج الناجح في هذا العام، شرعت كافة الجهات المعنية في الاستعداد لحج العام القادم، إذ درجت السعودية على وضع خطط العام التالي مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل الإيجابية التي أسهمت في نجاح الموسم.

وبالتزامن مع هذه الاستعدادات والتدابير الاستباقية، أنهت الجهات المعنية في السعودية، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، كل الترتيبات المتعلقة باستقبال المعتمرين من كافة أقطار العالم، إذ تم الإعلان فوراً عن بدء إصدار التأشيرات واستقبال المعتمرين من شتى بقاع الأرض، لتبدأ رحلة إيمانية جديدة لضيوف الرحمن.

إن إعلان بدء موسم العمرة بعد ساعات من نجاح الحج يعكس الكفاءة السعودية العالية في إدارة التجمعات البشرية وتهيئة الأجواء المناسبة لها في الجوانب الصحية واللوجستية والأمنية وتعزيزها بمنظومة من الخدمات الرقمية التي اختصرت على ضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج الوقت والجهد، وأضحى الحصول على تأشيرة العمرة ومطلوباتها المختلفة سهلاً وميسّراً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تضمن السكن الآمن، والتنقل السهل، والضوابط التي يجب أن تلتزم بها شركات ومؤسسات العمرة؛ بهدف إخراج موسم عمرة ناجح ومنظّم مثل كل عام.