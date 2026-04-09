حقق الهلال فوزاً كبيراً على ضيفه الخلود بنتيجة 6/ صفر، فيما تعادل الأهلي مع مضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما، وخسر الاتحاد من ضيفه نيوم 4/ 3، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

على ملعب «المملكة أرينا» بالرياض، قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه الهلال لتحقيق فوز كبير على الخلود بنتيجة 6 أهداف دون مقابل، بعد أن سجل كريم 3 أهداف (هاتريك) (د: 8 و31 و45+5) وصنع هدفاً، كما سجل متعب الحربي (د:7) وسالم الدوسري (د:55) وماركوس ليوناردو (د:76)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ20 ويصل للنقطة الـ68 في المركز الثاني مقلصاً الفارق بينه وبين المتصدر النصر إلى نقطتين، فيما تلقى الخلود الخسارة الـ18 وتجمّد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ14.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، فرّط الأهلي بنقطتين ثمينتين بعد تعادله مع مضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما، وشهد اللقاء تقدم الأهلي بالنتيجة أولاً عن طريق هدافه إيفان توني بعد هجمة منظمة لعب فراس البريكان كرة أرضية لزميله إنزو ميو ليسددها أرضية قوية ليغير إيفان توني اتجاهها وتسكن الشباك هدفاً للأهلي (د:36)، وفي الشوط الثاني نشط أداء الفيحاء ومرر كريس سمولينغ تمريرة ذكية من فوق الدفاع الأهلاوي لزميه جيسون ريميسيرو الذي سيطر على الكرة وسددها أرضية في المرمى هدف تعادل للفيحاء (د:53)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي التعادل السادس ويصل للنقطة 66 في المركز الثالث، فيما حقّق الفيحاء التعادل السابع ووصل للنقطة الـ34 في المركز التاسع.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، تعرّض الاتحاد لخسارة قاسية من ضيفه نيوم بنتيجة 4/ 3، أحرز أهداف نيوم سعيد بن رحمة (د:3) ولوتشيانو رودريغيز (د:16) ومهند آل سعد (د:55) وعلاء آل حجي (د:90+1)، فيما جاءت أهداف الاتحاد عن طريق يوسف النصيري (هدفين د:38 و44) وحسام عوار (د:49)، ليحقق نيوم فوزه الـ11 ويصل للنقطة الـ39 في المركز الثامن، فيما تلقى الاتحاد الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز السادس.