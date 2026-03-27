رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم 727 مليون دولار أمريكي الجوائز المالية الخاصة بمونديال 2026 والتي تشهد زيادة ملحوظة مقارنة بالنسخ السابقة بالتزامن مع توسيع البطولة إلى 48 منتخبا للمرة الأولى. وتأتي هذه الزيادة في إطار إستراتيجية «فيفا» لتعزيز العوائد المالية وتوزيعها بشكل أوسع على الاتحادات الوطنية، خصوصا مع إقامة البطولة في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.



ووفقا للأرقام المعلنة، سيحصل بطل العالم على جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار، في حين ينال الوصيف 33 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار، والرابع على 27 مليون دولار.



أما المنتخبات التي تبلغ ربع النهائي (من المركز الخامس إلى الثامن)، فستحصل على 19 مليون دولار لكل منتخب، في حين تنال الفرق التي تودع من دور الـ16 (من المركز التاسع إلى السادس عشر) مبلغ 15 مليون دولار.



وبالنسبة للمنتخبات التي تخرج من دور المجموعات (من المركز 17 إلى 32)، فقد تم تحديد مكافأة بقيمة 11 مليون دولار، بينما ستحصل المنتخبات التي تغادر البطولة مبكراً (من المركز 33 إلى 48) على 9 ملايين دولار لكل منتخب.



الجوائز المالية للمنتخبات:



- المركز الأول 50 مليون دولار.



- المركز الثاني 33 مليون دولار.



- المركز الثالث 29 مليون دولار.



- المركز الرابع 27 مليون دولار.



- من الخامس إلى الثامن 19 مليون دولار.



- من التاسع إلى السادس عشر 15 مليون دولار.



- من الـ17 إلى الـ 32 مبلغ 11 مليون دولار.



- من الـ33 إلى الـ 48 مبلغ 9 ملايين دولار.