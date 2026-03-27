اختتم المنتخب الوطني الأول تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب مصر عند تمام الساعة 8:30 من مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي خلال فترة أيام FIFA الدولية لشهر مارس، المقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلاها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.



وعلى صعيد متصل، التحق اللاعبان مروان الصحفي ونايف مسعود بتدريبات المنتخب الوطني الأول، قادمين من معسكر المنتخب الوطني (B)، وذلك بعد استدعائهما من قبل المدير الفني، ولم يتمكن اللاعب متعب الحربي من إكمال الحصة التدريبية، بعد تعرّضه لإصابة في مفصل الكاحل.



وسيغادر منتخبنا الوطني بعد ذلك إلى صربيا لملاقاة المنتخب الصربي ضمن البرنامج التحضيري للمونديال القادم، وجاء الأخضر في المجموعة الثامنة التي تضم بجواره كلاً من إسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر.



فيما جاء منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بجواره كلاً من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.