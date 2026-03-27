حقق منتخب تركيا انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه منتخب رومانيا بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما الخميس على ملعب توبراش في إسطنبول، ضمن نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026.



وسجل فيردي كاديوجلو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، مستفيداً من تمريرة رائعة قدمها أردا جولر، ليقود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، وسيلاقي المنتخب التركي في النهائي نظيره منتخب كوسوفو الذي حقق انتصاراً صعباً على سلوفاكيا بنتيجة 4/3، لتحديد هوية المتأهل عن المسار الثالث.



وسيشهد اللقاء مواجهة مرتقبة وقوية، إذ يسعى منتخب كوسوفو للتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، فيما يتطلع المنتخب التركي إلى كسر غيابه الطويل عن نهائيات كأس العالم، الذي يعود إلى نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، حيث حقق آنذاك إنجازاً بارزاً بحصد المركز الثالث.