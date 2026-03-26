أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النسخ الثلاث القادمة لبطولة كأس النخبة للأندية الآسيوية، ستحدد الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2029 القادمة، إلى جانب الأهلي السعودي المتوج بالنسخة الأولى للمسابقة في الموسم الماضي، وفق شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم «fifa» التي منح فيها أندية القارة 4 مقاعد، وفي حال تكرار البطل يتأهل صاحب الأعلى تصنيفاً للمشاركة.



يذكر أن الاتحاد القاري حدد مواجهات الأدوار الإقصائية عقب اكتمال سحب القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، إذ من المقرر أن تُقام النهائيات بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026، حيث يشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين أندية الشرق والغرب، على أن تُلعب جميع المباريات السبع بنظام المباراة الواحدة.



وسيسبق الأدوار الإقصائية إقامة مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، والتي ستُقام أيضاً بنظام المباراة الواحدة في جدة يومي 13 و14 أبريل.



وسيواجه الفائز من مواجهة الهلال السعودي والسد القطري نظيره فيسيل كوبي الياباني في الدور ربع النهائي. وكان الهلال قد تصدر ترتيب مرحلة الدوري في منطقة الغرب، في حين أنهى السد القطري المرحلة ذاتها في المركز الثامن، بينما جاء فيسيل كوبي في المركز الثاني على صعيد منطقة الشرق.



أما حامل اللقب الأهلي السعودي أو الدحيل القطري، فسيلاقي جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي. وكان الأهلي قد أنهى مرحلة الدوري في المركز الثاني بمنطقة الغرب، بينما احتل الدحيل المركز السابع، في حين جاء جوهور دار التعظيم سادساً في منطقة الشرق، وفي حال فوز الهلال والأهلي سيتواجهان في دور نصف النهائي من المسابقة لتحديد الطرف الأول في المباراة الختامية للنسخة الحالية.



ويلتقي ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر مرحلة الدوري في منطقة الشرق، مع الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي. وكان الاتحاد قد احتل المركز الرابع في منطقة الغرب، متقدماً بمركز واحد على الوحدة.



وفي المواجهة الرابعة من ربع النهائي، يلتقي بوريرام يونايتد التايلاندي مع الفائز من مواجهة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي. وأنهى بوريرام مرحلة الدوري في المركز الرابع بمنطقة الشرق، بينما جاء تراكتور ثالثاً في منطقة الغرب، متقدماً بثلاثة مراكز على شباب الأهلي.



ومن المقرر أن تُقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 أبريل، على أن تُقام المباراة الرابعة يوم 18 أبريل. أما مباراتا الدور قبل النهائي، فتُقامان يومي 20 و21 أبريل.



وسيُحسم اللقب الأهم على مستوى الأندية الرجالية في القارة يوم 25 أبريل، عندما تُقام المباراة النهائية المرتقبة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينتظر البطل المجد إلى جانب جائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أمريكي.



مباريات دور الـ8 (منطقة الغرب):



‏• الفائز من الهلال × السد يقابل فيسيل كوبي الياباني



‏• الفائز من الأهلي × الدحيل يقابل جوهور دار التعظيم الماليزي



‏• الفائز من تراكتور × شباب الأهلي يقابل بوريرام يونايتد التايلاندي



‏• الفائز من الاتحاد × الوحدة يقابل ماتشيدا الياباني