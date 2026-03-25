حظيت قائمة المنتخبات السعودية بجميع فئاتها باستقطاب عدد كبير من لاعبي نادي القادسية، بلغ عددهم 27 لاعباً من مختلف الفئات السنية، وعرف عن نادي القادسية اهتمامه بالمواهب الشابة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى استقطاب العديد من اللاعبين الصغار والعمل على تطوير قدراتهم ومواهبهم الفنية داخل النادي، بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وهو ما يمثل رغبة حقيقية من قبل إدارة شركة نادي القادسية ببناء قاعدة أجيال شابة للوصول للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك دعم المنتخبات الوطنية وتحقيق البطولات في المستقبل، وضمت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أربعة أسماء من نادي القادسية وهم: أحمد الكسار ومصعب الجوير وتركي العمار ومحمد أبو الشامات، فيما ضمت قائمة المنتخب السعودي تحت 21 سنة للمعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، لاعبي القادسية وهم: عمار اليهيبي وإياد هوسا، وشملت قائمة الأخضر السعودي تحت 20 سنة للمعسكر الإعدادي المقام في محافظة الأحساء، لاعبي القادسية وهم: وسام الجهني وعبدالإله القويزان ومحمد القحطاني وفهاد الشمري ومهند القضيبي وإلياس الشيخ وعبدالله المحيسن وباسل العابدي وطلال حارثي وسعيد الدوسري وفهد الحربي، وفي المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي تحت 17 سنة المقام في دولة قطر، ضمت القائمة: علي مكي وعلي الهزيمي وفارس بوشقراء وسلمان القحطاني وحمد الشمري وعبدالله الباتلي، وشملت قائمة الأخضر السعودي تحت 16 سنة للمعسكر الإعدادي المقام في الطائف اللاعبين وهم : فاضل السادة ومشاري الشمري وعبدالرحمن العطاس وفيصل كاملي.