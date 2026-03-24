أعلن نادي لانس - المحترف ضمن صفوفه النجم السعودي سعود عبد الحميد - رفضه تأجيل مباراته ضد باريس سان جيرمان، المقررة يوم 11 أبريل القادم، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ليفربول قبل ثلاثة أيام من مباراته أمام لانس على ملعب بولار دولولي، ثم يتوجه بعد ذلك إلى ملعب أنفيلد لخوض مباراة الإياب في 14 أبريل، وهو ما دفع النادي الباريسي لطلب تأجيل مباراته ضد لانس.

بيان لانس

وقال لانس في بيان : «في السادس من مارس، تمّ وضع اللمسات الأخيرة على جدول مباراة لانس وباريس سان جيرمان، مُرسّخاً بذلك إطاراً رسمياً يُتوقع من الجميع الالتزام به، وقد أبلغ لانس نظيره سان جيرمان منذ البداية، بنيته عدم تغيير هذا الموعد».

وأضاف البيان: «تصاعد التصريحات والتدخلات والاقتراحات مؤخراً دفعنا إلى كسر هذا الصمت، إذ يبدو لنا أن شعوراً مقلقاً يتسلل إلينا، وهو شعور بأن الدوري الفرنسي يُهمّش تدريجياً ليصبح مجرد عامل ثانوي في سبيل تحقيق طموحات أوروبية لبعض الأطراف، وهذا مفهوم غريب للعدالة الرياضية يصعب إيجاد مثيل له في المسابقات القارية الكبرى الأخرى».

وأضاف: «تغيير موعد هذه المباراة اليوم يعني حرمان نادي لانس من المنافسة لمدة 15 يوماً، تليها مباريات كل ثلاثة أيام، وهو جدول لا يتوافق مع الجدول الذي تم تحديده في بداية الموسم، ولا مع موارد نادٍ قادر على استيعاب هذا النوع من القيود الجديدة دون عواقب».

وتابع: «لذا يبدو أن عاشر أكبر ميزانية في الدوري ستضطر للتكيف مع مطالب أقوى الأندية، باسم مصالح باتت تتجاوز بوضوح النطاق المحلي، الذي شهد بالفعل تبسيطاً في المواسم الأخيرة، مثل تقليص عدد أندية الدوري الفرنسي إلى 18 نادياً، وإلغاء كأس الرابطة».

وختم البيان: «بعيداً عن هذه الحالة المحددة، فإن السؤال المطروح أكثر جوهرية، وهو سؤال الاحترام الواجب للمنافسة نفسها، فمن المشروع التساؤل عن ذلك عندما يبدو الدوري أحياناً مهمشاً لصالح طموحات أخرى مهما كانت مشروعة، فيما يظل نادي لانس ملتزماً بالنزاهة ووضوح القواعد واحترام جميع الأطراف المعنية من أجل كرة قدم فرنسية عادلة ومحترمة».

صراع مشتعل على الصدارة

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، متفوقاً بنقطة واحدة على لانس صاحب المركز الثاني.