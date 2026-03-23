رحب مدرب منتخب البرازيل «أنشيلوتي»، بالثلاثي بينتو ماتيوس «النصر»، وروجر إيبانيز «الأهلي»، و فابينيو تفاريس «الاتحاد»، بانضمامهم لمعسكر المنتخب البرازيلي، استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا يومي 26 و31 مارس الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ فرض ثلاثي دوري روشن السعودي حضوره في قائمة منتخب السامبا، في تأكيد جديد على تصاعد تأثير لاعبي دوري روشن السعودي في صفوف المنتخبات الكبرى.



ويأتي اختيارهم بعد المستويات المميزة التي قدموها مع أنديتهم طوال هذا الموسم، مما عزز من حضورهم لدى «أنشيلوتي»، حيث عاد «إيبانيز» إلى قائمة منتخب «السامبا» بعد غياب ثلاثة مواسم، فيما شارك الثنائي فابينيو وبينتو في المعسكر الأخير للمنتخب البرازيلي، وشاركا في ودية تونس خلال نوفمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.