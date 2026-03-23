يتصدر الحكم السعودي «شكري الحنفوش» قائمة أكثر الحكام إدارةً للمباريات في دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، بعدما قاد 14 مواجهة حتى الآن، في مؤشر واضح على تصاعد حضوره وثقة الجهات المعنية بإمكاناته التحكيمية.



وجاء «الحنفوش» في صدارة الترتيب متقدمًا على الثنائي «ماجد الشمراني» و«محمد الهويّش»، اللذين أدار كلٌ منهما 13 مباراة، ما يعكس تقارب المستويات بين نخبة حكام الدوري، مع أفضلية طفيفة "للحنفوش" من حيث عدد التكليفات.



وتبرز هذه الأرقام حجم الاعتماد المتزايد على« الحنفوش » من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، في ظل الأداء المتوازن الذي يقدمه، سواءً من ناحية إدارة مجريات اللقاءات أو القرارات التحكيمية الحاسمة، الأمر الذي جعله خيارًا أول في عدد من المواجهات المهمة خلال الموسم.



ويُعد هذا التقدم امتدادًا لتطور مسيرة الحكم، الذي نجح في فرض اسمه ضمن قائمة أبرز حكام دوري روشن، مستفيدًا من الخبرة التراكمية والانضباط داخل أرضية الملعب، إلى جانب قدرته على التعامل مع ضغط المباريات الجماهيرية الكبيرة.