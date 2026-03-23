أوضح نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي، أن مجلس الإدارة عقد سلسلة من الاجتماعات لمراجعة أسباب تراجع مستوى الفريق وخروجه من مسابقة كأس الملك، وذلك ضمن إطار المتابعة الدورية للأداء الفني والإداري والمالي.



وبيّن النادي أن هذه الاجتماعات جاءت لمناقشة التقارير المقدمة من الجهازين التنفيذي والفني، إذ تم التأكيد على مضاعفة الجهود وتسخير الإمكانات كافة، بما يسهم في تحسين النتائج وتعزيز حضور الفريق في المنافسات القادمة، وعلى رأسها المشاركات القارية.



كما شدد بيان نادي الاتحاد على أنه سيجري تقييماً شاملاً بنهاية الموسم، تُبنى عليه القرارات التي تصب في مصلحة النادي وتواكب تطلعات جماهيره.



واختتم النادي بيانه بدعوة جماهيره إلى مواصلة الدعم في المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية تحري الدقة وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على استقرار الفريق.