أشاد مدرب الهلال الإيطالي «إنزاغي» بالأداء الذي قدمه فريقه أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة التي حسمها الهلال بركلات الترجيح (4 - 2) بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة، إذ أكد إنزاغي أن المباراة جاءت بمستوى عالٍ، معربًا عن سعادته بالوصول إلى النهائي، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال أمامه خطوة لتحقيق اللقب.



وبيّن أن الفريق عمل كثيرًا من أجل التسجيل وصنع عددًا من الفرص، مع إهدار بعض المحاولات، مؤكدًا أن الرغبة والاستمرارية كفيلتان بحل هذه الإشكاليات، رغم وجود بعض الغيابات.



وأوضح أن العمل مستمر بمجهود عالٍ والتدريبات اليومية تهدف لتطوير الأداء، مشيرًا إلى أن الفريق خاض 38 مباراة حقق الفوز في 31 منها، ما يعكس الجهود المبذولة، مع ضرورة مواصلة العمل لتحقيق الكأس.



من جانبه، أكد المدير الفني لفريق الأهلي الألماني ماتياس يايسله أن كرة القدم تحمل لحظات صعبة، وأن مثل هذه المواجهات قد تكون مؤلمة بسبب النتيجة رغم جودة الأداء، معبرًا عن فخره بما قدمه اللاعبون.



وأشار إلى أن الفريق يركز على الجوانب التي يمكن التحكم بها، مبينًا أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية رغم مرارة الخسارة، وأن الفترة القادمة ستشهد منح اللاعبين وقتًا للراحة مع عائلاتهم بعد ضغط طويل، تمهيدًا لاستعادة الطاقة.



وأوضح أن الفريق صنع العديد من الفرص ووصل إلى مرمى الهلال مرات عدة، وكان مسيطرًا على مجريات اللقاء، ما يبرر عدم إجراء التغييرات التي طُرحت بشأنها تساؤلات.