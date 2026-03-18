منذ استحداث بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بنظامها الجديد في موسم 2008/2007، بعد غياب دام نحو 17 عامًا، شهدت البطولة حضورًا متكررًا لعدد من الأندية في الأدوار المتقدمة، وبالأخص دور نصف النهائي الذي يعد محطة مهمة في طريق الوصول إلى المباراة النهائية.



وخلال النسخ الماضية من البطولة، يتصدر الاتحاد قائمة الأندية الأكثر وصولًا إلى دور نصف النهائي منذ استحداث البطولة، بعدما بلغ هذا الدور 15 مرة. وجاءت مشاركاته في المواسم: (2008/2007)، (2009/2008)، (2010/2009)، (2011/2010)، (2013/2012)، (2014/2013)، (2015/2014)، (2016/2015)، (2018/2017)، (2019/2018)، (2022/2021)، (2023/2022)، (2024/2023)، (2025/2024)، (2026/2025).



ويأتي الهلال في المركز الثاني من حيث عدد مرات الوصول إلى نصف النهائي، بعدما تأهل إلى هذا الدور 14 مرة، وذلك في مواسم: (2008/2007)، (2009/2008)، (2010/2009)، (2011/2010)، (2012/2011)، (2015/2014)، (2016/2015)، (2017/2016)، (2019/2018)، (2020/2019)، (2022/2021)، (2023/2022)، (2024/2023)، (2026/2025)، ليؤكد حضوره المستمر في المنافسة على اللقب.



أما الأهلي، فقد وصل إلى دور نصف النهائي 9 مرات منذ استحداث البطولة، وكانت في مواسم: (2011/2010)، (2012/2011)، (2013/2012)، (2014/2013)، (2016/2015)، (2017/2016)، (2018/2017)، (2020/2019)، (2026/2025).



كما يشهد هذا الموسم عودة الأهلي إلى دور نصف النهائي بعد غياب استمر خمس نسخ متتالية، حيث كان آخر ظهور له في هذا الدور خلال موسم 2020/2019 قبل أن ينجح هذا الموسم في العودة مجددًا إلى المربع الذهبي للبطولة.



وفي المقابل، يسجل نادي الخلود إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، ليضع اسمه بين الأندية المتأهلة إلى هذا الدور إلى جانب أندية صاحبة حضور متكرر في البطولة.



ويعكس وصول هذه الأندية الأربعة إلى نصف النهائي استمرار قوة المنافسة في البطولة، التي تعد واحدة من أبرز البطولات المحلية في كرة القدم السعودية، حيث تتجه الأنظار الآن إلى مواجهات هذا الدور الحاسم لمعرفة هوية الفريقين اللذين سيبلغان المباراة النهائية ويتنافسان على اللقب الغالي.