دخل مدرب الأهلي الألماني «ماتياس يايسله» تاريخ الأهلي السعودي من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات مع النادي في دوري المحترفين، بعد أن خطف صدارة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» مؤقتًا، إثر فوز فريقه على الرياض بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة، إذ رفع «يايسله»رصيده إلى 58 انتصارًا خلال 92 مباراة، متجاوزا الرقم المسجل باسم السويسري «كريستيان غروس» الذي حقق 57 فوزا في 85 مباراة، وتعكس هذه الأرقام حجم العمل الفني والاستقرار الذي يعيشه الفريق تحت قيادة المدرب الألماني، منذ توليه المهمة، حيث نجح «يايسله» في فرض شخصية واضحة على الفريق قائمة على الانضباط التكتيكي والضغط العالي والفاعلية الهجومية، ليقود الأهلي إلى نتائج لافتة ويؤكد قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.